Американец сыграл на гитаре во время удаления опухоли мозга

В декабре 2023 года профессиональный гитарист Кристиан Нолен сыграл мелодии группы Deftones для хирургов, работавших над удалением опухоли из его мозга. Как рассказал портал U.S. News & World Report, игра Нолена помогала нейрохирургам сохранить его навыки.

© Unsplash

Так как пациент бодрствовал в течение двухчасовой операции, врачи могли удалять опухоль с уверенностью, что не влияют на ловкость его рук.

Группа хирургов удаляла опухоль, называемую глиомой, в правой лобной доле мозга Нолена, рядом с областью, контролирующей движение левой руки, рассказал нейрохирург Рикардо Комотар. Операция была проведена в Комплексном онкологическом центре Сильвестра в Майами. Хирургическое вмешательство прошло успешно, музыкант сохранил навыки и продолжил лечение.

Сначала пациент находился под наркозом — на время инвазивной части операции. Затем Нолена поместили в правильное положение, чтобы нейрохирург мог получить доступ к участку, где располагалась опухоль, пока пациент будет играть. Его разбудили, когда операция достигла деликатной стадии, которая могла нанести вред двигательным навыкам.

Нейрохирурги нечасто используют навык игры на гитаре в качестве проверки, но подобные операции уже случались. Одной из первых таких операций в США считается хирургическое лечение музыканта от болезни Паркинсона в 2013 году — он также играл на гитаре.

В 2018 году южноафриканский музыкант с опухолью мозга сыграл несколько нот на своей гитаре, пока ему успешно удаляли большую часть опухоли.