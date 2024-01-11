Россия вошла в топ-3 стран по доле интернет-пиратства

Россия вошла в топ-3 стран по потреблению пиратского контента в интернете с долей 6% от общего объема трафика. Об этом сообщает издание TorrentFreak.

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В отчете за 2023 год США и Индия стали абсолютными лидерами – на обе страны пришлось по 11% от общего потребления пиратского контента. При этом показатель Индии год к году вырос на 80%. В TorrentFreak считают, что по итогу 2024 года Индия займет первую строчку, обогнав США. На третьем месте с долей 6% расположилась Россия. Далее идет Великобритания с показателем 3%.

В целом за год во всем мире было зарегистрировано 141 миллиард посещений пиратских сайтов, что на 12% больше, чем в 2019 году и на 10% больше, чем в 2022.

Почти две трети (65%) посещений пришлось на сайты с фильмами и сериалами. Четверть пришлась на сайты с аниме. Тройку лидеров с долей 9% заняли ресурсы с записями трансляций спортивных мероприятий.