В NASA назвали 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений
Средняя температура поверхности Земли составила примерно 1,2 градуса по Цельсию.
В докладе специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства отмечается, что самым жарким месяцем минувшего года стал июль, когда средняя температура составила около 1,4 градуса Цельсия — это стало рекордным показателем с момента начала наблюдений в 1880 году.
Учёные подчёркивают, что тенденция к мировому потеплению обусловлена деятельностью человека, загрязнением окружающей среды, а также природными явлениями, такими как климатический феномен Эль-Ниньо и извержения вулканов.