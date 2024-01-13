В NASA назвали 2023 год самым жарким за всю историю наблюдений

В докладе специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства отмечается, что самым жарким месяцем минувшего года стал июль, когда средняя температура составила около 1,4 градуса Цельсия — это стало рекордным показателем с момента начала наблюдений в 1880 году.