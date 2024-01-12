Маск оценил возможность использования биткоина на Марсе

Илон Маск в ходе конференции, посвященной признанию в США ETF и организованной одним из инвесторов, компанией ARK Invest, сначала усомнился, но потом согласился, что при колонизации Марса на планете в качестве денег можно будет использовать биткоин.

Скепсис у бизнесмена вызвала не сама идея такой денежной единицы, а скорость расчётов, потому что для подтверждения биткоин-транзакций необходимо значительное время. По словам Маска, Марс находится в 20 световых минутах от Солнца, «поэтому локализовать подобные вещи там непросто». Но в итоге диалога с другими участниками конференции Маск согласился, что для решения проблемы времени расчётов можно будет использовать локализованную сеть микроплатежей биткоина Lightning Network.

Также Илон Маск отметил, что вопрос о доставке криптовалют на Марс уже обсуждается некоторыми заинтересованными сторонами, но для начала необходимо решить ряд технологических проблем.