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Маск заявил о возможности использования биткоина на Марсе

Илон Маск в ходе конференции, посвященной признанию в США ETF и организованной одним из инвесторов, компанией ARK Invest, сначала усомнился, но потом согласился, что при колонизации Марса на планете в качестве денег можно будет использовать биткоин.

Маск оценил возможность использования биткоина на Марсе
© globallookpress.com

Скепсис у бизнесмена вызвала не сама идея такой денежной единицы, а скорость расчётов, потому что для подтверждения биткоин-транзакций необходимо значительное время. По словам Маска, Марс находится в 20 световых минутах от Солнца, «поэтому локализовать подобные вещи там непросто». Но в итоге диалога с другими участниками конференции Маск согласился, что для решения проблемы времени расчётов можно будет использовать локализованную сеть микроплатежей биткоина Lightning Network.

Также Илон Маск отметил, что вопрос о доставке криптовалют на Марс уже обсуждается некоторыми заинтересованными сторонами, но для начала необходимо решить ряд технологических проблем.

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Генеральный директор Blockstream Адам Бэк, комментируя Маска, назвал расстояние до Марса «самым незначительным препятствием». По его словам, текущая пропускная способность биткоина вполне пригодна для Красной планеты.

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