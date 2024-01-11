Разработан «зеленый» метод получения наночастиц оксида меди

Российские и иностранные ученые описали «зеленый» метод получения наночастиц оксида меди из распространенного в Азии растения нони (Morinda citrifolia). Эти наночастицы обладают ярко выраженными батерицидными и фунгицидными свойствами. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

© InScience

Наночастицы оксида меди проявляют бактерицидные свойства. Антибактериальная активность зависит от физических свойств частиц — размера, структуры, концентрации оксида меди. Есть разные химические и физические способы получения нужных частиц, но для них нужны токсичные материалы. Поэтому сегодня ученые стараются использовать биологические методы, то есть получение наночастиц из растений, бактерий или грибов. Российские ученые с коллегами из Индии, Кореи и Саудовской Аравии нашли «зеленый» метод получения наночастиц оксида меди из растения нони.

Видео дня

«Наночастицы оксида меди вызывают интерес во многих областях науки. Биосинтетические наночастицы получают с помощью биологических процессов из бактерий, грибов или растительных экстрактов. Важность таких наночастиц — в их потенциале для устойчивых, эффективных и биосовместимых решений в здравоохранении и охране окружающей среды, а также в материаловедении и энергетике», — рассказал Александр Вечер, кандидат биологических наук, заместитель директора центра «Нанотехнологии» РУДН.

Нони, или моринда цитрусолистная, растет в Южно-Тихоокеанском регионе. Это высокое неприхотливое растение со съедобными плодами. Биологи взяли экстракт листьев нони и смешали его с водным раствором сульфата меди. Также использовали катализатор — гидроксид натрия. Роль экстракта нони в этом процессе — стабилизация наночастиц. Полученные наночастицы ученые проверили на активность против грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также против грибков. Антимикробное действие сравнили с антибиотиком широкого спектра действия хлорамфениколом.

Получились стабильные наночастицы оксида меди шарообразной формы размером от 20 до 50 нанометров. Они оказались активными против сенной палочки, кишечной палочки, золотистого стафилококка и трех типов грибов (аспергилла желтого, черного и Penicillium frequentans). Частицы, полученные из растворов, в которых концентрация экстракта нони составляла 25 микролитров, показали лучшие результаты, сравнимые с хлорамфениколом.