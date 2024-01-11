Названы самые популярные у россиян приложения в новогодние праздники

Telegram обошел TikTok и занял третье место в списке самых популярных приложений у россиян в новогодние праздники. Наиболее популярным стал видеохостинг YouTube, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «МегаФона».

© Unsplash

YouTube лидировал, несмотря на то, что активность абонентов из РФ в нём снизилась почти на 10% год к году. Второе место удерживает VK, который демонстрирует потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). Telegram прибавил сразу 46%, что позволило ему в этом году обойти TikTok (последний просел на 17%). Завершает топ-5 приложений «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%.

«МегаФон» также зафиксировал рост потребления интернет-трафика в России в новогодние праздники на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Tele2 с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года заявил о повышении трафика на 12,8% по сравнению с прошлогодними зимними праздниками.

При этом потребление голосовых услуг телефонии в эти зимние каникулы по России сократилось на 14% по отношению к началу 2023 года и на 11% - к тому же периоду позапрошлого года, отмечает представитель Tele2. В «МегаФоне» заявили о сокращении голосового трафика на 7%.