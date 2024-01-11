В Греции предрекли «полное фиаско» крупному проекту ЕС в сфере космоса

«Запуск 170 спутников планируется начать в 2025 году, и ожидается, что весь парк будет выведен на орбиту к 2027 году. Однако аналитики телекоммуникационной отрасли заявили, что, судя по спецификациям в объявлении о тендере IRIS², рассматриваемый спутниковый парк технологически устарел еще до того, как он «сдвинулся с мертвой точки», поскольку технология искусственного интеллекта не фигурирует в технических спецификациях спутников.



Учитывая длительные бюрократические процессы в ЕС, маловероятно, что соответствующие изменения могут быть внесены в технические спецификации к запланированному запуску спутников в 2025 году, если вообще возможно. Ввиду этого: намерена ли Комиссия действовать быстро, чтобы изменить технические характеристики тендера, чтобы избежать растраты ценных ресурсов ЕС и предотвратить превращение предприятия в полное фиаско?» — спросил член ЕП.