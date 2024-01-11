Lenovo представила мощный мини-ПК с RTX 4090 и Intel Core i9

Lenovo представила новый мини-ПК ThinkCentre neo Ultra, который объединяет в себе мощные вычислительные возможности и компактные размеры.

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Новинка будет доступна в различных конфигурациях, включая варианты с процессором Intel Core i9 vPro. Однако Lenovo пока не раскрывает точные характеристики процессора.

Также упоминается о наличии специализированной и легко обновляемой независимой карты NPU, но без конкретных деталей.

Все модели ThinkCentre neo Ultra будут весить 3.25 кг и иметь размеры 195 x 195 x 107 мм. Этот мини-ПК представляет собой компактное, но мощное решение для тех, кто ищет высокую производительность в небольшом форм-факторе.