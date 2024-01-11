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Google обновит ядро Android на моделях от Pixel 6 до Pixel 9 на базе чипов Tensor

На днях Android-инсайдер Мишаал Рахман опубликовал сообщение в соцсети Х о том, что Google обновит ядро операционной системы своих смартфонов на базе SoC Tensor.

Google обновит ядро Android на моделях от Pixel 6 до Pixel 9
© Unsplash

По словам инсайдера, речь идёт обо всех моделях от Pixel 6 2021 года до Pixel 9. Причина обновления — якобы новые модели, которые должны быть выпущены в октябре.

Согласно подтверждающим слова Рахмана сообщениям инженеров Google, оставленным на портале Android Open Source Project (AOSP), ядро будет обновлено до версии Linux 6.1. В настоящее время указанные модели Pixel работают на ядре Linux 5.10, а пиксели Tensor G3 — на Linux 5.15.

Когда новшества выйдут, не указано, но ожидается, что обновление ядра Linux произойдёт вместе с обновлением ОС.

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