В Новосибирске планируют открыть фабрику малых космических аппаратов

Фабрику для серийного производства аппаратуры для малых космических аппаратов, а в дальнейшем и самих аппаратов, планируют открыть в рамках Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) в 2024 году. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС директор ПИШ НГУ Сергей Головин.

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"Планы на 2024 год - <…> это фабрика малых космических аппаратов - это реальная производственная цепочка практически, на которой мы сможем серийно производить аппаратуру для малых космических аппаратов, а в дальнейшем и малые космические аппараты. Такая задача стоит перед страной, и мы в этой задаче активно участвуем", - сказал Головин.

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Он добавил, что также в 2024 году планируется дальнейшее расширение материально-технической базы, в частности открытие новых современных пространств на площадках вуза.

Ранее НГУ стал головным исполнителем проекта системы глобального мониторинга Земли "Грифон" (входит в федеральный проект "Сфера", инициированный Роскосмосом) и будет осуществлять проектирование, сборку и испытания космического аппарата.

О ПИШ НГУ

ПИШ НГУ была создана в 2022 году в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы". На создание школы вуз получил 84,5 млн рублей. На данный момент в ПИШ НГУ развиваются пять направлений - биоинженерия, нефтегазовые технологии и аэрокосмическое приборостроение, фотоника и сенсорика, технологии замкнутого цикла. В планах - расширять перечень центров компетенций. Ранее пресс-служба вуза сообщала, что к 2030 году планируется увеличить количество НИОКР в указанных областях в 10 раз по сравнению с 2022 годом, что составит более 1,5 млрд рублей ежегодно.