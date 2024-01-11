Ученые из РФ и Ирана создадут средство для восстановления костной ткани

"В Технологическом университете имени Шарифа медицинское материаловедение очень хорошо развито. Его сотрудники имеют большой опыт в применении технологий 3D-печати керамических и композиционных материалов на полимерной основе. Особенностью скаффолдов, над которыми работают наши иранские коллеги, является то, что носитель будет разлагаться в организме постепенно. При этом из его матрицы будет высвобождаться активное вещество, которое остановит процесс деградации кости и будет работать на ее восстановление", - приводятся слова Курзиной.