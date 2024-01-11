Amazfit представил умное кольцо для слежки за здоровьем

Компания Zepp, известная своими носимыми устройствами, анонсировала новый умный фитнес-аксессуар Amazfit Helio Ring, который носится на пальце.

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В отличие от других умных колец, фокусирующихся на отслеживании сна, первое умное кольцо бренда Amazfit сосредоточено на мониторинге восстановления спортивной формы.

Оно будет собирать обширные данные о психическом и физическом состоянии пользователя, а затем предоставлять интуитивно понятный ежедневный показатель готовности через смартфонное приложение.

Amazfit Helio Ring — это внешне достаточно простое кольцо с оболочкой из титанового сплава толщиной 2.6 мм. Девайс весит менее 4 г и обладает водонепроницаемостью 10ATM, что позволяет погружаться на глубину до 100 метров.