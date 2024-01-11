Раскрыты характеристики планшета Xiaomi Pad 7

Xiaomi готовится к выпуску своего нового планшета — Xiaomi Pad 7 Pro.

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Согласно последним утечкам, новинка обещает стать впечатляющим устройством. Информация о девайсе была раскрыта известным информатором Digital Chat Station в китайском микроблоге Weibo.

Xiaomi Pad 7 Pro получит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается, что планшет получит большой экран, который сможет поддерживать частоту обновления 144 Гц, вместо 10-дюймового IPS LCD-панели.

Экран будет окружен более тонкими рамками, а дизайн устройства станет приятнее. Модуль камеры базовой модели будет похож на тот, что используется в серии Xiaomi 14. Планшет, вероятно, будет работать на операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом HyperOS.

Pad 7 Pro, как предполагается, оборудуют большим аккумулятором на 10 000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 120 Вт. Кроме того, планшет будет иметь четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos.