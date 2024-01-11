В МВД хотят использовать нейросети для поиска правонарушителей

Министерство внутренних дел готовится к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в свою правоохранительную деятельность, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на план по внедрению технологий ИИ в деятельность органов внутренних дел РФ на 2023-2025 годы, утвержденный заместителем министра внутренних дел Виталием Шуликой.

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Подлинность документа изданию подтвердил сотрудник крупного IT-интегратора, работающего с госзаказами.

По данным газеты, к 2024 году ведомство планирует провести научно-исследовательскую работу и подготовить датасеты для обучения и тестирования нейросетевых моделей, а к 2025-му — разработать две системы на базе ИИ: «Клон» и «Конъюнктура».

«Клон» будет использоваться для выявления фактов подделки видеоизображений, а система «Конъюнктура» должна прогнозировать негативные события и чрезвычайные ситуации, а также моделировать сценарии реагирования на них.