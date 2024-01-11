Стоит ли покупать бюджетный Samsung Galaxy A15 5G

Эксперт YouTube-канала Techniqued рассказал о характеристиках Samsung Galaxy A15 5G и проверил его в работе.

С точки зрения дизайна новый Galaxy A15 5G не особо изменился по сравнению с Galaxy A14. Оснащён телефон разъёмом для наушников, также у него высокое качество сборки.

Дисплей у A15 5G имеет AMOLED-матрицу, частоту обновления 90 Гц, разрешение Full HD.

«Из коробки» новинка работает на Android 14. Также производитель предлагает 4 года обновлений системы и 5 лет обновлений безопасности.

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Оснащён смартфон восьмиядерным процессором Dimensity 610+. Это относительно новая, но не особо мощная модель. В AnTuTu процессор набирает примерно 420 тысяч баллов. С повседневными задачами справляется телефон очень хорошо, без подтормаживаний и глюков, но это точно не устройство для геймеров.

На задней панели А15 5G установлена тройная камера. Она включает основной модуль на 50 МП, сверхширик на 5 МП и макро на 2 МП. Селфи-камера имеет разрешение 13 МП.

При дневном свете фотографии получаются на А15 довольно хорошими. Что касается широкоугольной камеры, то она снимает средне. На макрофото не хватает деталей, а вот портретные фото вышли неплохие. С примерами снимков можете ознакомиться выше.

Смартфон поддерживает зарядку с максимальной мощностью 25 Вт. Из-за этого заряжается он в течение 1,5 часов до 100%.

Вывод