Самолет повредил при посадке древние геоглифы Наска

В результате аварийной посадки небольшого самолета в пустыне Наска три линии древних геоглифов, особо охраняемое культурное наследие, получили повреждения. Как пишет ТАСС, об этом сообщил директор Децентрализованного управления культуры департамента Ика Альберто Марторель Карреньо.

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Чтобы понять масштаб повреждений был использован беспилотный летательный аппарат. Он установил, что пострадали три линии, пересекающие пампы, но все фигуры в целостности. Карреньо отметил, что полеты над объектом всемирного наследия требуют большой ответственности, и причины аварии должны быть расследованы.

После аварии авиакомпания-владелец Aero Fénix изначально собиралась разобрать самолет и вывезти его по частям, чтобы не причинять дополнительного ущерба ландшафту. Однако вместо этого ему заменили колеса и выкатили, оставив дополнительный 250-метровый след. Собственник аварийного самолета выплатил залог, гарантирующий проведение восстановительных работ на трех линиях.

Группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов в южной части Перу была открыта только в середине прошлого века и до сих пор вызывает много споров об их происхождении и назначении. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Перу, чтобы с высоты птичьего полета наблюдать за этими мистическими линиями. В 1994 году они были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В декабре 2023 года ученые обнаружили в провинции Наска 29 новых геоглифов, большинство из которых — это изображения кошачьих, а также антропоморфные фигуры.