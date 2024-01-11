Ученые научились добывать кормовой белок из угля

Китайские ученые разработали методику, которая позволяет добывать кормовой белок из метанола, который синтезируется в процессе газификации угля. За счет этой разработки в перспективе рассчитывают ослабить зависимость Китай от импорта кормовой сои.

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Переработка угля в белок происходит за счет усваивания метанола специальными микроорганизмами. Ученые Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Китайской академии наук выделили наиболее подходящие для этих целей микроорганизмы, говорится в сообщении издания «Хунань жибао», с которым ознакомилась sfera.fm.

Выведенный штамм производит около 120 г/л сухой массы клеток с содержанием сырого белка около 67,2%. При этом эффективность преобразования метанола в белок достигает 92% от теоретического значения. Ученые отмечают, что это делает метод крайне экономически привлекательным по сравнению с традиционными способами производства кормового белка: в этом случае не занимаются сельскохозяйственные земли, на производство не влияют сезонные и климатические изменения, при этом содержание белка в микроорганизмах колеблется от 40% до 85%, что в разы выше, чем в растениях.