Realme выпустит смартфон в сотрудничестве с Rolex

На официальной странице Realme в социальной сети X появились изображения, намекающие на неожиданное сотрудничество между ней и известной часовой компанией Rolex. На изображениях показан процесс разработки смартфона Realme 12 Pro+.

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Хотя в сообщениях не было прямого названия Rolex, они наводят на мысль о неочевидном сотрудничестве. Realme в своей социальной сети намекнула на сотрудничество с Оливье Савео, известным дизайнером элитных часов, используя эмодзи, напоминающий логотип часовой компании Rolex.

Также СМИ пишут о предполагаемой дате, когда компания представит новый смартфон, это 28 января.