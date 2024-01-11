Соцсеть X займется производством развлекательного контента

Соцсеть X (бывший Twitter) Илона Маска и компания Range Media Partners разработают и спродюсируют не меньше 10 шоу в разных жанрах и форматах. Стороны подписали соответствующее соглашение, сообщает Deadline.

Одно из шоу будет вести спортивный радиоведущий Джим Роум. Передачу будут транслировать в течение года в соцсети X, начиная с Суперкубка.

Ранее Маск подписал контракты с телеведущим Такером Карлсоном, который вёл передачу на Fox News, о запуске шоу в соцсети, а также с бывшим кандидатом на пост американского президента Тулси Габбард.

Это произошло после того, как бывший исполнительный директор мультимедийной компании Turner Entertainment Бретт Вайц присоединился к X в прошлом году и возглавил отдел контента.