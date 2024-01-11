Соцсеть X займется производством развлекательного контента

Соцсеть X займётся производством развлекательного контента
Соцсеть X (бывший Twitter) Илона Маска и компания Range Media Partners разработают и спродюсируют не меньше 10 шоу в разных жанрах и форматах. Стороны подписали соответствующее соглашение, сообщает Deadline.
Одно из шоу будет вести спортивный радиоведущий Джим Роум. Передачу будут транслировать в течение года в соцсети X, начиная с Суперкубка.
Ранее Маск подписал контракты с телеведущим Такером Карлсоном, который вёл передачу на Fox News, о запуске шоу в соцсети, а также с бывшим кандидатом на пост американского президента Тулси Габбард.
Это произошло после того, как бывший исполнительный директор мультимедийной компании Turner Entertainment Бретт Вайц присоединился к X в прошлом году и возглавил отдел контента.
В июле прошлого года X начала делиться рекламными доходами с авторами контента. С тех пор компания выплатила блогерам больше $20 млн.