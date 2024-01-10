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Крымский астроном обнаружил разгонный блок лунного модуля Peregrine

Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН Василий Румянцев при помощи телескопа АТ-64 обнаружил и исследовал пропавший на орбите разгонный блок Centaur лунной миссии Peregrine, запущенной в понедельник с мыса Канаверал. Об этом сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН.

Крымский астроном обнаружил разгонный блок лунного модуля Peregrine
© astrobotic.com

"В ходе наблюдений, проведенных в ночь с 9 на 10 января 2024 года научным сотрудником КрАО РАН Василием Румянцевым, "пропавший" разгонник был найден и исследован при помощи телескопа АТ-64", - говорится в сообщении.

8 января с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) американская компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Vulcan. На ее борту был, в том числе посадочный модуль Peregrine с разгонным блоком Centaur. Через несколько часов после отделения от носителя у модуля возникла неисправность, которая "не позволила занять устойчивое положение с ориентацией на Солнце".

В США сообщили о проблемах с лунным модулем Peregrine

9 января представители создавшей Peregrine компании Astrobotic исключили возможность его мягкой посадки на Луну.

Наука и техника
Василий Румянцев
РАН