Обнаружена горячая «хвостатая» планета размером с Юпитер

Группа американских астрофизиков из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучила необычную экзопланету WASP-69b в 160 световых годах от Земли. Она представляет собой газовый гигант размером с Юпитер, обладающий огромным «хвостом» из своей выкипающей атмосферы. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

© Keck Observatory

Как показали вычисления, из-за близости к звезде газовая оболочка планеты испаряется со скоростью 200 тыс. тонн в секунду. Шлейф из водорода и гелия простирается в космос более чем на 563 тыс. километров, что в полтора раза больше расстояния между Землей и Луной и в семь раз больше диаметра самой планеты.

Также выяснилось, что WASP-69b вращается вокруг родительской звезды с огромной скоростью, совершая полный круг всего за четыре земных дня. Для сравнения, ближайшая к нашему Солнцу планета Меркурий делает оборот за 88 дней.

Несмотря на кажущуюся огромной потерю массы, астрофизики считают, что светило не испарит атмосферу WASP-69b. Ее масса в 90 раз больше массы Земли, поэтому планета не успеет выкипеть полностью за время жизни своей звезды.

По словам ученых, WASP-69b демонстрирует пример устойчивости планетарной системы в экстремальных космических условиях.