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В Блокноте для Windows 11 появится ИИ-помощник

Microsoft продолжает улучшать функционал базовых приложений в Windows 11. Как обратил внимание пользователь X (ранее Twitter) под ником PhantomOcean3, в программе Блокнот появится ИИ-помощник под названием AI Cowriter.

В Блокноте для Windows 11 появится ИИ-помощник
© Microsoft

Сейчас новый функционал доступен лишь тестировщикам бета-сборок Windows 11. Судя по первому набору опций, AI Cowriter сможет переписать выделенный фрагмент текста, сократить или расширить текст, сменить тон или его формат. В будущем ИИ-помощник наверняка получит и другие функции.

X/Microsoft

Очень похожий набор опций Microsoft ранее представила в браузере Edge — пользователи программы также могут отредактировать текст или изменить его тон по одному нажатию. Когда Блокнот получит новый функционал, пока неизвестно.

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