Apple выплатит по 90 долларов ряду пользователей iPhone

Корпорация Apple начала выплачивать деньги пользователям iPhone, пострадавших от проблемы с батареями. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

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Журналисты напомнили, что в марте 2020 года американская компания урегулировала спор с пользователями, которые обвинили Apple в том, что фирма замедляет работу смартфонов с изношенными аккумуляторами. В корпорации признали проблему, заявив, что таким образом они защищали iPhone от внезапных отключений.

Согласно достигнутым договоренностям, компания должна потратить на выплату компенсаций минимум 310 миллионов долларов, но не более 500 миллионов долларов. Каждому владельцу смартфона Apple, который подал заявку, IT-гигант должен был раздать по 25 долларов. Однако авторы ArsTechnica выяснили, что размер компенсации по неизвестным причинам увеличился почти в четыре раза — до 92 долларов.

Журналисты медиа объяснили, почему на выплату компенсаций ушло почти четыре года. По словам специалистов, во-первых, коллективные иски достаточно долго рассматриваются, во-вторых, некоторые владельцы смартфонов Apple выступали против мирового соглашения.