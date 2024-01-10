Пользователи WhatsApp* смогут редактировать стикеры

В мессенджере WhatsApp* появится функция редактирования стикеров. Об этом сообщили на официальном портале приложения.

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Пользователи приложения после выхода обновления смогут не только редактировать уже имеющиеся стикеры, но и создавать собственные. Для этого специалисты введут функцию удаления фона у изображения.

— Функция создания стикеров в WhatsApp*, а также инструмент для удаления фона позволят пользователям быстро создавать и редактировать стикеры без использования сторонних инструментов, — рассказали на портале.

Сейчас функцию испытывают уже получившие бета-версию обновления тестировщики. Широкому кругу пользователей эта возможность станет доступна в ближайшее время, передает WABetaInfo.

Также в мессенджере в скором времени появится другая новая функция, благодаря которой пользователи смогут вместе смотреть видео и слушать музыку во время демонстрации экрана в рамках видеозвонков. Сейчас такая возможность появилась у бета-тестеров на устройствах на базе Android.