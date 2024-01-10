Как в Древнем Египте предотвращали эпидемии и войны

Древнеегипетский гражданский календарь был солнечным. Возможно, он возник еще в додинастический период Древнего Египта в IV тысячелетии до нашей эры, но документально это не доказано.

Роман Орехов, научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН

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«Египтяне изобрели год, который равняется 365 дней и четверть суток. На тот исторический момент это был первый год в истории. И появился он благодаря тому, что египтяне наблюдали за Сириусом. И вот по счастливому совершенно стечению обстоятельств сириусианский год равен продолжительности земного года по юлианскому календарю, то есть 365,25 дня».

Вторым важнейшим фактором календаря был гидрологический, поскольку от цикла разливов реки Нил и вхождения ее обратно в берега напрямую зависела жизнь египтян.

Роман Орехов

«Они поделили год на три сезона. Сезон половодья, сезон первых всходов и сезон сухости. И вот получается, что Сириус только в определенный момент времени являлся провозвестником этого половодья, началом главного египетского праздника, праздника Нового года. Вот этот Новый год египтяне называли Упи Ренепет. От него начинается все. Все остальные праздники — производные от него. Большинство из них приурочены к сезону половодья, потому что в это время работа в силу определенных причин замирает в Египте. Поэтому египтяне получают больше времени, чтобы, естественно, заниматься какими-то вещами ритуальными, культовыми. Но вот этот Новый год смещается по всем сезонам египетского календаря».

Это происходило оттого, что високосных лет не было. Всего было три сезона по четыре месяца каждый, а в каждом месяце — ровно 30 дней. Вместе получалось 360. В конце года добавляли еще пять дней, каждый из которых посвящали пятерым самым значимым богам Египта: Осирису, Гору, Сету, Изиде и Нефтиде. За четыре года накапливался примерно один целый день отставания.

Египтологи спорят о том, каким виделся Сириус несколько тысячелетий назад, поскольку конфигурация созвездий и видимость звезд меняются со временем, но в любом случае наблюдение за ярчайшей звездой тогда было абсолютной необходимостью.

Роман Орехов

«Если Сириус восходил и являл какую-то сущность свою, потому что тогда наблюдали Сириус не просто белый или светло-синий, он был красновато-желтоватым, и он, как считалось, мог оказать неблагоприятное воздействие на последующий год: эпидемии, войны, неурожай и тому подобное. Поэтому, естественно, когда восходила звезда в таком качестве, тогда Сириус усмиряли».

«Усмирение» начиналось с самого верха государственной вертикали — от фараона.

Роман Орехов

«Они пытались регулировать за счет жертвоприношений. То есть они считали, что между миром земным и между небесным существует какая-то связь. И царь является верховным жрецом, который может просить богов за мир людей. И поэтому царь, который приносит жертву богам, — это залог того, что боги будут давать благоприятные условия для существования в стране. И поэтому царь являлся гарантом исполнения прежде всего ритуалов. Это была его первая обязанность. И в соответствии с тем, как царь отправлял все это на местах, от его имени жрецы и верховные во всех храмах Египта праздновали те же самые ритуалы».

Введение египетского календаря приписывают первому фараону Мемфисской династии Джосеру. Предположительно, по совету его визиря — мудреца и архитектора Имхотепа. В XXVII веке до нашей эры Имхотеп построил шестиступенчатую пирамиду Джосера, а после смерти был обожествлен.

Роман Орехов

«И там, где находится могила Имхотепа, в некрополе «Техен» так называемом, было самое сакральное место в период Древнего царства. И все цари Среднего царства, Нового царства, позднего времени опекали этот храм, потому что если вдруг на Египет обрушивались какие-то беды, они брали с алтаря Имхотепа священный огонь, обносили все города и веси».

Главным праздником в Древнем царстве всегда было наступление Нового года.

Роман Орехов

«Когда выходила звезда Сириус, и на священном месте — они называли его «Стеной отцов» — возводили специальные жертвенники и, соответственно, встречали сперва восход Сириуса, а потом восход Солнца. Когда они сливались вместе, соответственно, происходило торжество, которое называлось «Единение с Солнцем». Праздник, после которого происходили многочисленные жертвоприношения, и народ праздновал, ликовал, когда взошел Сириус».

Был в Египте и лунный календарь. Его считают еще более древним. Но свидетельств об интеграции его в гражданский солнечный не обнаружено.