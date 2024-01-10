Техноблогер сравнил 20 флагманских смартфонов 2023 года по качеству камеры

Ведущий YouTube-канала Marques Brownlee рассказал о результатах слепого голосования за лучшие фото, сделанные с дорогих телефонов.

В эксперименте приняли участие: Xiaomi 13 Ultra, Asus Zenfone 10, Fairphone 5, iphone 15, iPhone 15 Pro, Google Pixel 7a, Pixel 8 Pro, Pixel Fold, Samsung Galaxy S23, S23 Ultra, Samsung Z Flip 5, Z Fold 5, Sony Xperia 1 V, Vivo X90 Pro, Asus ROG Phone 7 Ultimate, Moto RAZR Plus, Nothine Phone (2), OnePlus 11, OnePlus Open, Oppo Find X6 Pro.

Удивительно, но в первом поединке первое место занял вовсе не iPhone 15 или 15 Pro, а Pixel 7a. При этом iPhone 15 расположился по результатам голосования аж на 20-м месте, а Samsung Galaxy S23 Ultra — на 19-м. На втором месте был Pixel Fold, на третьем — OnePlus Open.

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

Marques Brownlee

При слабом освещении лучше остальных оказался iPhone 15 Pro. На втором месте расположился Pixel 8 Pro, на третьем — Pixel 7a. За ними на пятом месте шёл Samsung Galaxy S23 Ultra.

Портретный снимок при искусственном освещении в помещении лучше всего получился на Pixel 8 Pro. На второй строчке оказался Samsung Z Fold 5, а на третьей — iPhone 15 Pro.

Вывод