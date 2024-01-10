Установлено, у каких людей объем серого вещества в мозге меньше

Неврологи из Университетского колледжа Лондона (Великобритания) нашли связь между уменьшением количества серого вещества в головном мозге и ранним началом психоза. Исследование было опубликовано в журнале Molecular Psychiatry.

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Ранний психоз — это начало психотического расстройства в возрасте до 18 лет в течение критического периода развития мозга. Исследование показало, что у людей с этим заболеванием объем серого вещества снижен почти во всех областях мозга, а с заметным эффектом в левой срединной поясной извилине, области мозга, связанной с формированием и обработкой эмоций, обучением и памятью.

В своей работе авторы собрали данные сканирования мозга почти 500 пациентов из Норвегии, Испании, Канады, Италии, Австралии и Великобритании. Снимки были сравнены с данными 469 здоровых людей из контрольной группы.

«Ранний психоз может оказать разрушительное воздействие на жизнь и самочувствие человека, но наше понимание болезни, к сожалению, все еще ограничено. Мы надеемся, что собранная нами подробная карта мозга при заболевании послужит основой для будущих исследований, поскольку она может помочь в качестве диагностического инструмента и даже отследить эффективность лечения», — отметили авторы.