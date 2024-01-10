В Android-версии Firefox нашли необычный баг при поиске в Google

Пользователи Android-версии браузера Firefox жалуются на необычный баг при поиске в Google. По словам любителей «лисы», соответствующая страница загружается пустой.

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Сообщение о проблеме появилось на площадке GitHub. Судя по всему, баг проявляется в версии Firefox Mobile 121.0 для Android 13. Позже выяснилось, что проблема актуальна и для Firfox Nightly 123 (и всех релизов, начиная с 65).

Пустая страница выдаётся при попытке загрузить международную версию домена Google (google.com), а также ряд локальных копий: google.de, google.co.uk, google.com.br и google.fr. Выглядит это так:

Bleeping Computer

Тесты не выявили этого же бага в Android-версии Google Chrome, так что пустая страница выдаётся именно в Firefox. При этом разработчики «лисы» считают, что проблема на стороне сервера и связана с системой отслеживания User-Agent.