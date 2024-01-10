AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны в январе 2024 года

Команда известного бенчмарка AnTuTu представила свежий международный рейтинг самых производительных смартфонов на Android. Он значительно отличается от версии для китайского рынка и претерпел изменения за декабрь 2023 года.

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Если в ноябре лидировал Xiaomi 14 Pro, работающий на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, за ним следовали Nubia Z50S Pro и Red Magic 8 Pro+, то в декабре эти три устройства пропали из топ-10.

В новом обзоре первое место занял iQOO 12, использующий Snapdragon 8 Gen3, за ним последовали Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen2. В список лучших также вошли Samsung Galaxy S23+, Nubia Z50, Galaxy S23, Xiaomi 13T Pro, OnePlus 11, Honor Magic5 и Poco F5 Pro.