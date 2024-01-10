AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны в январе 2024 года

AnTuTu назвала самые мощные смартфоны на начало января 2024 года
Команда известного бенчмарка AnTuTu представила свежий международный рейтинг самых производительных смартфонов на Android. Он значительно отличается от версии для китайского рынка и претерпел изменения за декабрь 2023 года.
Если в ноябре лидировал Xiaomi 14 Pro, работающий на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, за ним следовали Nubia Z50S Pro и Red Magic 8 Pro+, то в декабре эти три устройства пропали из топ-10.
В новом обзоре первое место занял iQOO 12, использующий Snapdragon 8 Gen3, за ним последовали Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S23 Ultra на базе Snapdragon 8 Gen2. В список лучших также вошли Samsung Galaxy S23+, Nubia Z50, Galaxy S23, Xiaomi 13T Pro, OnePlus 11, Honor Magic5 и Poco F5 Pro.
Ранее Samsung выпустила первый гнущийся в обе стороны смартфон, а мошенники начали чаще использовать ИИ для получения денег.