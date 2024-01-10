На Норильском месторождении обнаружили редкий минерал

"Есть предположение, что наличие массивных сливных сульфидных руд на относительно небольшой глубине - менее 2 км - способствовали его формированию. Ранее наши коллеги из МГУ обнаружили другой минерал из каменных метеоритов - ферроточилинит - в Октябрьском месторождении. Этот факт делает группу норильских месторождений еще более интересной с точки зрения условий их формирования в отличие от других медно-никелевых месторождений мирового значения", - приводятся в сообщении слова доцента отделения геологии ТПУ Тамары Якич.