Чем камеры «обычного» флагмана Vivo отличаются от Vivo IQOO

На YouTube-канале Techniqued эксперт протестировал в работе камеры двух смартфонов от Vivo.

Vivo X100 и iQOO 12 обладают множеством схожих функций. Но как всё обстоит на деле?

Оба смартфона имеют похожую цветопередачу, если сравнивать дневные фото. Однако на Vivo X100 тон немного более насыщенный и яркий, а на iQOO 12 он более естественный.

При использовании зума у iQOO 12 всё же было небольшое преимущество перед Vivo X100.

Что касается портретных снимков, то алгоритмы у Vivo работают определённо лучше. Особенно это касается оттенков кожи: они выглядят довольно естественно. В целом Vivo X100 — более универсальная камера для портретных фото. То же самое можно сказать о селфи-снимках.

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

Techniqued

При слабом освещении оба устройства справляются отлично. Но у Vivo больше деталей и лучше динамический диапазон.

iQOO 12 способен записывать видео в формате до 8К, в то время как Vivo X100 — до 4К 60 к/с. При съёмке в 4К 60 к/с у обоих смартфонов отлично работает стабилизация. Но телефотообъектив немного лучше оказывается у iQOO 12.

Вывод