В OpenAI признали невозможность обучения ИИ без материалов под авторским правом

Американская компания OpenAI признала, что не может обучать свои продукты, созданные на основе искусственного интеллекта (ИИ), без использования материалов, защищенных авторским правом. Это произошло после соответствующего иска, поданного против нее газетой The New York Times (NYT), как сообщил портал Business Insider со ссылкой на заявление компании.

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Согласно документу, представленному на прошлой неделе в ходе слушаний касательно больших языковых моделей в Палате лордов Великобритании, компания признала, что "невозможно обучить ведущие современные модели ИИ без использования материалов, защищенных авторским правом". В OpenAI отметили, что "ограничение обучающих данных книгами и рисунками из открытых источников, созданными более века назад", не позволило бы создать системы ИИ, отвечающие потребностям современного человека.

Портал также пишет, что позднее на своем сайте руководство компании упрекнуло NYT в том, что газета в рамках иска "не рассказывает всего". В частности, в OpenAI указали, что материалы газеты, в перепечатке которых NYT обвиняет компанию, "взяты из статей многолетней давности, размещенных на многочисленных сторонних сайтах".