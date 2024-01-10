На Аравийском полуострове найдена древняя система укреплений

Археологи нашли на северо-западе Саудовской Аравии укрепленный оазис, построенный 4 тысячи лет назад. Это один из древнейших и крупнейших подобных комплексов в регионе — общая протяженность стен когда-то достигала 14,5 км. Открытие поможет лучше понять политическое и социальное устройство общества доисламской Аравии. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science: Reports.

© KHAYBAR LONGUE DURÉE ARCHAEOLOGICAL PROJECT, M. BUSSY & G. CHARLOUX

Оазисы, расположенные в северной части Аравийского полуострова, были заселены в IV–III тысячелетиях до нашей эры. Колонизация региона, естественно, повлекла за собой строительство зданий гражданского и военного назначения (хотя многие люди и вели тогда кочевой образ жизни). Археологи нашли уже ряд некогда обитаемых оазисов, построенных в бронзовом веке. Они были обнесены стенами и уже дали ученым много информации о социальном и политическом устройстве древних жителей Аравийского полуострова.

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Теперь археологи нашли новый укрепленный оазис — Хайбар. С помощью радиоуглеродного датирования ученые выяснили, что он был построен между 2250 и 1950 годами до нашей эры. Это делает оазис Хайбар одним из древнейших укрепленных поселений на полуострове.

Хотя постройки значительно разрушились, исследователи смогли вычислить первоначальный размер укреплений. Вероятно, когда-то они были в 14,5 км в длину, от 1,70 до 2,40 м в толщину и примерно 5 м в высоту. Сегодня сохранился только 41% от всех укреплений — 5,9 км и 74 бастиона. Стена окружала территорию, площадь которой достигала 1,1 тысячи га. Внутри укреплений располагались жилые и сельскохозяйственные постройки.

Таким образом, оазис Хайбар оказался одним из крупнейших укрепленных оазисов на территории современной Саудовской Аравии. Сравниться с ним может только оазис Тайма.

В ходе работы археологи пришли к выводу, что оазис Хайбар явно принадлежал к сети окруженных стеной оазисов на северо-западе Аравии. Количество стольких укрепленных поселений в регионе в это время вызывает у историков ряд вопросов. Ответов, однако, пока нет.