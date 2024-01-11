Найдена галактика, не укладывающаяся в космологические модели

Ученые открыли довольно маленькую, но тяжелую галактику Нубе. Обычно в галактиках звезд больше в центре, чем на периферии, но в Нубе они распределены равномерно. Кроме того, она в 10 раз тусклее, чем другие ультрадиффузные галактики. Эти характеристики не укладываются в стандартные космологические модели. Открытие Нубе ставит под сомнение корректность существующих теорий о темной материи. Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics.

© SDSS/GTC/IAC

Галактика Нубе очень тусклая, из-за чего ученые долгое время не могли ее увидеть. Однако в 2023 году в ходе обзора неба The Sloan Digital Sky Survey американские астрономы заметили слабое полупрозрачное пятно. Чтобы подтвердить, что это реальный космический объект, ученые использовали изображения с испанского телескопа Gran Telescopio. Затем, взяв данные наблюдений американского телескопа Green Bank Telescope, исследователи оценили расстояние до объекта в 300 млн световых лет.

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Последующие наблюдения показали, что Нубе — это карликовая ультрадиффузная галактика. Она в десять раз тусклее и протяженнее, чем другие тела этого типа. По площади Нубе в три раза меньше Млечного пути, но ее масса равна массе Малого Магелланова облака. То есть это довольно маленькая, но тяжелая галактика. Доля тяжелых элементов Нубе составляет около 0,08% от доли в Солнце, что очень мало.

«С нашими нынешними знаниями мы не понимаем, как может существовать галактика с такими экстремальными характеристиками», — рассказала Мирейя Монтес из Института астрофизики Канарских островов.

У Нубе есть и другие отличия от остальных космических объектов. Как правило, в центре галактик звезды расположены плотно и рассеиваются с увеличением расстояния от центра. Однако в Нубе плотность звезд практически не меняется по всему объекту. Это объясняет слабую яркость галактики и то, почему ее не могли обнаружить ранее.

Также галактика Нубе является самой темной и массивной из всех известных ультрадиффузных галактик. Ученые предположили, что в ней может быть высоко содержание темной материи. На это указывает ее тусклость и необычное распределение звезд. Космологическое моделирование ученых не смогло воспроизвести «экстремальные» характеристики Нубе из-за ее маленьких размеров.

«Мы остаемся без жизнеспособного объяснения в рамках принятой в настоящее время космологической модели холодной темной материи», — объяснила Мирейя Монтес.

Исследователи продолжат изучение Нубе. В будущем они будут наблюдать за ней через радиотелескоп Very Large Array и оптический телескоп William Herschel Telescope. Ученые проверят теорию о темной материи в небольших галактиках.