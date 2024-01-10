Razer представила ноутбуки Blade 14, 16 и 18 (2024)

На выставке CES 2024 компания Razer объявила об обновлении трёх игровых ноутбуков серии Razer Blade – Razer Blade 14, Razer Blade 16 и Razer Blade 18.

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Razer Blade 14

Razer Blade 14 оснащён новым чипом AMD Ryzen 9 8945HS и графическим процессором RTX 4070 с TDP 140 Вт. Что касается дисплея, то ноутбук получил панель с разрешением QHD+, частотой обновления 240 Гц и соотношением сторон 16:10. И все это заключено в корпус, который по-прежнему весит 2 кг и имеет толщину 17,8 мм.

Приём предзаказов на Razer Blade 14 запланирован на 23 января. Стоимость новинки пока не объявлена.

Razer Blade 16

Razer Blade 16 получил первую в мире 16-дюймовую OLED-панель с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой 240 Гц, разработанную совместно с Samsung Display. В дополнение к разрешению QHD+ и частоте обновления 240 Гц, время отклика панели составляет 0,2 мс, коэффициент контрастности – 1 000 000:1, а уровень черного, впечатляет сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500.

Кроме того, дисплей сертифицирован VESA ClearMR 11000, стандартом, который оценивает размытость изображения по соотношению четких и размытых пикселей. Кроме того, доступна модель с двухрежимным мини-светодиодным экраном Razer с разрешением 4K/120 Гц или 1600p/240 Гц.

За производительность лэптопа отвечает новый чип Raptor Lake Core i9-14900HX 14-го поколения в тандеме с видеокартой RTX 4090 с TDP 175 Вт. Blade 16 уже поступил в продажу. Стоимость новинки составляет от $2999,99.

Razer Blade 18

Razer Blade 18 (2024 года) переходит от панели с разрешением QHD с частотой 240 Гц (модель 2023 года) к панели 4K с частотой 165 Гц. Время отклика 3 мс, поддерживается NVIDIA G-Sync и 100% охват цветового пространства DCI-P3. Полные характеристики своих новинок производитель пока не раскрыл, но рассказал, что ноутбуки изготовлены из высококачественного алюминиевого цельного корпуса с ЧПУ и имеют соотношение сторон 16:10.