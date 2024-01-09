NASA внесет изменения в программу по возвращению образцов с Марса

NASA вынуждена внести изменения в свои планы программы возвращения образцов с Марса (MSR) из-за предстоящих сокращений федерального бюджета. Опасения по поводу высоких расходов и нереалистичных сроков программы заставили Лабораторию реактивного движения (JPL) NASA сократить штат и заморозить найм новых сотрудников.

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Работа над ключевым элементом MSR — системой захвата, удержания и возвращения образцов — приостановлена из-за ожидаемого сокращения финансирования менее чем на треть от запрошенной суммы. Эта система, необходимая для сбора и передачи образцов с Марса на Землю, теперь находится в неопределенности.