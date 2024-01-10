Создана первая в мире батарейка на основе гемоглобина человеческой крови

Аргентинские ученые из Университета Кордовы создали первый в своем роде прототип батареи, использующий гемоглобин человеческой крови в качестве катализатора электрохимической реакции. Исследование опубликовано в научном журнале Energy & Fuels (E&F).

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Гемоглобин — белок, присутствующий в красных кровяных тельцах. Он отвечает за транспортировку кислорода из легких к различным тканям организма и за перенос углекислого газа в обратном направлении.

Исследовательская группа разработала безвредную для организма воздушно-цинковую батарею, в которой вещество крови ускоряет реакцию восстановления кислорода. Во время реакции кислород превращается в воду и высвобождает электроны, превращаясь в воду.

По словам одного из авторов изобретения Мануэля Луны, прототип устройства с 0,165 миллиграмма гемоглобина работал в течение 20-30 дней. Такие элементы питания более устойчивы к неблагоприятным условиям окружающей среды и обладают биосовместимостью, что позволит безопасно использовать их в кардиостимуляторах и других вживляемых в организм приборах.

Ученый отметил, что гемоглобин для перспективных батарей можно получать из крови любых млекопитающих.