В Astrorobotic оценили шансы на мягкую посадку модуля Peregrine на Луне

В Astrorobotic не увидели шансов на мягкую посадку модуля Peregrine на Луне
Нет никаких шансов на мягкую посадку лунного модуля Peregrine на поверхность Луны, утечка топлива этого не позволит. Об этом пресс-служба компании-разработчика Astrorobotic написала на странице в соцсети X.
"Однако у нас еще есть достаточно топлива для того, чтобы использовать аппарат в качестве космического корабля", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что специалисты компании продолжают работать над тем, чтобы обнаружить способ продлить срок эксплуатации Peregrine.
Днем ранее ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который, согласно задумке, должен совершить посадку на Луну. Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты.
Уже поздно вечером 8 января стало известно, что Peregrine начал терять топливо. В Astrobotic сообщили об аномалии, которая помешала аппарату принять стабильное положение с ориентацией на Солнце для использования солнечных панелей. В компании уточнили, что проблема была выявлена в двигательной установке.