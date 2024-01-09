В Astrorobotic оценили шансы на мягкую посадку модуля Peregrine на Луне

Нет никаких шансов на мягкую посадку лунного модуля Peregrine на поверхность Луны, утечка топлива этого не позволит. Об этом пресс-служба компании-разработчика Astrorobotic написала на странице в соцсети X.

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"Однако у нас еще есть достаточно топлива для того, чтобы использовать аппарат в качестве космического корабля", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что специалисты компании продолжают работать над тем, чтобы обнаружить способ продлить срок эксплуатации Peregrine.

Днем ранее ракета-носитель Vulcan Centaur стартовала во Флориде с аппаратом Peregrine, который, согласно задумке, должен совершить посадку на Луну. Это первый испытательный полет создаваемой с 2014 года ракеты.