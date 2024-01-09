Космические силы США провели секретные военные учения на орбите

Космические силы Соединенных Штатов провели секретные военные учения Red Skies. В ходе маневров имитировались боевые операции спутниковой орбитальной группировки, пишет портал Air & Space Forces Magazine.

По данным портала, учения прошли в середине декабря 2023 года.

Маневры, отметил подполковник Скотт Накатани, были направлены на разработку тактики и процедур для защиты американских космических аппаратов различных типов.

Кроме того, заметил офицер, отрабатывались действия по нанесению удара по космическим целям противника.

Журналисты уточнили, что на учениях применялось компьютерное моделирование, орбитальные активы Пентагона задействованы не были.