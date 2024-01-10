Sony представила аналог Apple Vision Pro с кольцом-контроллером

В ходе технологической выставки CES 2024 в Лас-Вегасе компания Sony представила фирменную гарнитуру расширенной реальности (Extended Reality, XR), которая потенциально может стать конкурентом Vision Pro от Apple. Об этом сообщает издание Gadgets 360.

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У новинки пока нет продуктового названия, однако Sony позиционирует ее как «устройства для создания и взаимодействия с пространственным контентом». Под пространственным контентом подразумеваются 3D-модели, интерфейс и другой контент, который можно воспроизводить и редактировать при помощи специальных устройств.

Конкретно Sony предлагает для взаимодействия с подобным контентом два вида контроллеров. Один из них представляет собой указатель, похожий на большинство современных пультов от VR-гарнитур, а второй смарт-кольцо, которое надевается на палец.

XR-шлем от Sony оснащен парой OLED-экранов с разрешением 4K, которые охватывают 96% цветовой гаммы DCI-P3. За производительность отвечает специальный процессор Snapdragon XR2+ Gen 2 от Qualcomm. Фирменная технология рендеринга обеспечивает отображение реалистичных текстур высокого разрешения в реальном времени.