CES 2024: что показали на первом дне выставки

В Лас-Вегасе началась выставка CES 2024 — крупнейшее мероприятие в сфере технологий, на котором компании со всего мира представляют последние разработки и концепты. Рассказываем о самых любопытных экспонатах, показанных на первом дне выставки.

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Смартфон, выгибающийся наизнанку

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По мере того, как устройства со складными экранами начинают получать все больше внимания со стороны потребителей, Samsung вновь готовится потрясти рынок. На CES 2024 корпорация представила концепт под названием Flex In & Out Flip — смартфон, сгибающийся в обоих направлениях. Если выгнуть его наизнанку, то одна сторона будет короче другой, чтобы не закрывать камеру. На данный момент технология находится на стадии концепта.

Градусник, измеряющий пульс и уровень кислорода

Withings представила BeamO: футуристический градусник, который, по сути, представляет собой устройство «четыре в одном». Если точнее, термометр, оксиметр, стетоскоп и машинку для электрокардиограммы. Производитель говорит, что по габаритам устройство «меньше смартфона».

Прозрачные телевизоры

Одним из главных трендов первого дня CES 2024 стали прозрачные телевизоры: их представили Samsung и LG. Демонстрация от первой была своеобразным видением будущего продукта, который приживется в домах потребителей в скором времени. Благодаря своей модулярной природе технология Transparent MicroLED допускает разные форм-факторы, что позволит покупателям настраивать прозрачные экраны под свои нужды.

LG же представила OLED T TV: устройство, проецирующее изображение на прозрачную OLED-панель. Несмотря на прозрачность экрана, судя по всему, уровни контраста соответствуют высоким стандартам качества производителя.

Цветные солнечные панели

Солнечные батареи достаточно эффективны, однако их нельзя назвать красивыми или эстетически привлекательными. Именно поэтому японская компания inQs представила метод, который позволяет создавать солнечные панели из цветного стекла. На CES 2024 разработчик показал ряд компактных устройств, которые генерируют электричество от солнечного света. Пока что они небольшие и выдают мало мощности, но сама идея может перевернуть рынок зеленой энергии.

Домашний IMAX проектор

IMAX может выбраться за пределы кинотеатров благодаря Xgimi Horizon Max — первому в мире проектору с сертификацией IMAX Enhanced. Он сохраняет знаменитое соотношение сторон формата, повышенные уровни яркости и четкость изображения. Помимо этого, проектор имеет проприетарный оптический движок, оснащенный лазерами MCL — они используются в коммерческих кинотеатрах.

Биометрический замок Philips

На CES всегда можно найти много новых устройств для умного дома, и 2024 год не стал исключением. Так, внимание журналистов привлек биометрический замок для дома от Philips, сканирующий ладонь человека. Технология не требует физического прикосновения — она проверяет паттерн вен в ладони пользователя. Замок подключается к домашней сети по Wi-Fi и поддерживает Amazon Alexa / Google Assistant.

Робот для мойки окон