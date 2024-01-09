Ученые описали алмазные дожди на Уране и Нептуне

Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Калифорнии раскрыли механизм формирования алмазных дождей на ледяных планетах Солнечной системы: Уране и Нептуне. Для исследований они использовали Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах (XFEL).

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Ранее стало известно, что алмазы возникают из соединений углерода внутри крупных газовых планет в условиях высокого давления. Затем они постепенно опускаются из верхних слоев атмосферы к недрам.

Авторы нового исследования использовали в качестве источника углерода пленку из углеводородного соединения полистирола. Затем с помощью алмазных ячеек и лазеров они подвергли ее экстремально высокому давлению и нагреву до 2200 градусов Цельсия – такие условия царят на газовых гигантах.

Эксперимент показал, что образование алмазов начинается при более низких температурах и давлении, чем предполагалось. Для газовых планет это означает, что алмазный дождь возникает на меньшей глубине и способен оказывать более сильное влияние на формирование магнитных полей.

Результаты также свидетельствуют, что алмазные дожди возможны на газовых планетах меньшего размера, известных как «мини-нептуны». Таких объектов нет в Солнечной системе, но они в изобилии присутствуют за ее пределами, сообщает Nature Astronomy.