Сервис изучения языков Duolingo заменяет переводчиков ИИ

Сервис изучения языков Duolingo увольняет переводчиков и заменяет их искусственным интеллектом
Сервис изучения языков Duolingo увольняет переводчиков и заменяет их искусственным интеллектом. Бывший сотрудник компании пожаловался на Reddit на ситуацию, по его словам, сокращения начались еще в декабре.
При этом в письме от руководства, которое пользователь приложил к публикации, прямо не говорилось, что дело именно в замене работников нейросетью. Но, по словам бывшего сотрудника Duolingo, компания уже начала использовать нейросеть для создания контента и переводов.
«Я проработал там пять лет. В нашей команде было четыре основных сотрудника. Двое из нас теперь уволены», — отметил он и добавил, что часть переводчиков оставили лишь для того, чтобы они проверяли корректность переводов, сделанных искусственным интеллектом.
Под надзором оставшихся переводчиков нейросети в принципе способны справиться с задачей, считает исполнительный директор российской Ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна Александр Бражников.
«В Google иногда не совсем качественный перевод бывает, хотя сейчас он все лучше становится, и все равно там остается куратор, который текст перечитывает. Вот когда журналист статью пишет, потом все равно редактор смотрит на ошибки, на правильные фразеологические обороты. То же самое здесь, остается человек, который будет смотреть за корректностью. Пока пробуют. В каком-то первичном формате это, скорее всего, будет. Я считаю, что это полезно и нужно. Но об этом пока кричать никто не хочет в связи с тем, что есть ситуация с людьми, которые на этих должностях сидели раньше, непонятно, что с ними делать. Просто уволить человека — не самое простое решение для компании. Искусственный интеллект, если в него залили часть информации, уже более качественно может переводить, чем человек, который не погружен в тему. Человека, конечно, обучат, за два-три раза он поймет определенный сленг и прочее, но на это потребуется время, а искусственный интеллект может, если залить в него сленговые слова, начинать писать текст».
О том, что Duolingo начал впервые использовать искусственный интеллект в процессе обучения, стало известно в марте прошлого года. Компания создала подписку Duolingo Max, которая предполагает обучение с участием нейросети GPT-4.
В июне компания рассказала, что использует для создания упражнений технологию Language Learning Model. Как писали в блоге Duolingo, «с помощью этой мощной модели мы можем генерировать огромное количество контента одним нажатием кнопки».
За прошлый год сервис стал самым популярным языковым приложением. К концу 2023 акции Duolingo выросли более чем в три раза, капитализация компании приблизилась к 10 млрд долларов, а в третьем квартале рост числа платных подписчиков составил 60%. Месячная пользовательская база сервиса превысила 80 млн человек.