Сервис изучения языков Duolingo заменяет переводчиков ИИ

«В Google иногда не совсем качественный перевод бывает, хотя сейчас он все лучше становится, и все равно там остается куратор, который текст перечитывает. Вот когда журналист статью пишет, потом все равно редактор смотрит на ошибки, на правильные фразеологические обороты. То же самое здесь, остается человек, который будет смотреть за корректностью. Пока пробуют. В каком-то первичном формате это, скорее всего, будет. Я считаю, что это полезно и нужно. Но об этом пока кричать никто не хочет в связи с тем, что есть ситуация с людьми, которые на этих должностях сидели раньше, непонятно, что с ними делать. Просто уволить человека — не самое простое решение для компании. Искусственный интеллект, если в него залили часть информации, уже более качественно может переводить, чем человек, который не погружен в тему. Человека, конечно, обучат, за два-три раза он поймет определенный сленг и прочее, но на это потребуется время, а искусственный интеллект может, если залить в него сленговые слова, начинать писать текст».