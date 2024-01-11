В Китае запустили спутник для изучения космоса

Китайская твердотопливная трехступенчатая ракета Kuaizhou-1А успешно вывела на околоземную орбиту предназначенный для изучения космоса и проведения экспериментов спутник Tianxing-1 02 Star. Об этом сообщает ТАСС.

Пуск носителя состоялся в 11:52 по пекинскому времени (в 06:52 по московскому времени) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.