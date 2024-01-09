Десятки новых бактерий нашли в образцах человеческой крови

Исследователи из Базельского университета в Швейцарии идентифицировали ранее неизвестные науке патогены, способные вызвать опасные заболевания у людей. В ходе исследования они анализировали образцы крови и тканей пациентов Университетской больницы Базеля.

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Для успешного лечения бактериальных инфекций необходимо определить причину, которая их вызвала. В большинстве случаев возбудителя удается определить путем анализа в медицинской лаборатории. Но иногда стандартных методов оказывается недостаточно – например, если вид бактерий еще не классифицирован.

Авторы новой научной работы проанализировала 61 неизвестный бактериальный патоген. Распространенные лабораторные методы, такие как масс-спектроскопия, оказались неэффективны, поэтому ученые секвенировали полный генетический материал бактерий. Затем полученные результаты сравнили с известными штаммами.

Оказалось, что 35 бактерий являются новыми для науки. Оставшиеся 26 штаммов описали как трудоидентифицируемые. Это значит, что последовательности их генома и правильное таксономические описание были внесены в базы совсем недавно.

Семь из 35 бактерий признали клинически значимыми. Они способны вызвать опасные инфекции у людей.

Большинство новых видов принадлежали к родам Corynebacterium и Schaalia (грамположительные бактерии). Многие из них живут на коже или слизистых оболочках человека, однако могут вызвать серьезное заболевание при попадании в кровоток. Один из трудно идентифицируемых патогенов также представляет опасность, по словам ученых. Эту бактерию ранее выделили из ран, оставленных укусами домашних животных. Ей присвоили название Vandammella animalimorsus. В дальнейшем ученые намерены продолжать работу по выявлению и систематизации бактерий, сообщает сайт Базельского университета.