В Южной Корее создадут аналог НАСА

Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства, которое станет аналогом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Об этом сообщает агентство Yonhap.

Агентство, которое захотели создать в Южной Корее, получило название Корейское аэрокосмическое управление. Новая структура будет расположена в городе Сачхон на юге страны. Управление откроют в мае или июне.

Отмечается, что Корейский институт аэрокосмических исследований и Корейский институт астрономии и космических наук включат в состав Корейского аэрокосмического управления. Новая структура будет руководить реализацией космической программы страны.

В декабре стало известно, что Южная Корея успешно испытала твердотопливную ракету космического назначения. Запущенный в ходе теста 100-килограммовый спутник вышел на связь.