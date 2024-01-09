Intel представила новые мобильные и десктопные процессоры 14-го поколения

На выставке CES 2024 Intel представила оставшуюся часть своих процессоров 14-го поколения для настольных ПК. Семейство Intel Core HX 14-го поколения, состоящее из пяти новых моделей, представляет собой обновленный вариант предыдущей серии Core HX 13-го поколения, во многом напоминающий процессоры для настольных ПК, такие как Core i9-14900K и Core i9-13900K.

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Процессоры Intel Core серии HX (14-го поколения)

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Серия процессоров Intel Core HX 14-го поколения, включающая пять новых SKU и охватывающая сегменты Core i9, Core i7 и Core i5, имеет практически те же характеристики, такие как количество ядер и потоков, а также встроенную графику, что и их предшественники, но с более высокой производительностью (P) и Efficiency (E) Core Turbo. Благодаря этому новинки стали быстрее и производительнее, и все это в пределах того же диапазона мощности TDP 55/157 Вт, что и предыдущее поколение.

Самым мощным чипом для ноутбуков стал Core i9-14900HX, который включает в себя 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер с частотой до 5,8 ГГц. Как утверждает производитель, чип на 17% превосходит в играх AMD Ryzen 7945X3D, а в некоторых сценариях на целых 51% быстрее AMD Ryzen 7945HX.

Core i7-14700HX включает в себя 20 ядер (это на 4 больше E-ядер, чем в предшественнике). Поддерживается до 192 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, Thunderbolt 5, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7, но только с дискретным модулем.

Три другие модели процессоров:

Intel Core i7-14650HX: содержит 16 (8+8) с частотой 5,2 ГГц;

Intel Core i5-14500HX: 14 (6+8), 4,9 ГГц;

Intel Core i5-14450HX: 10 (6+4), 4,8 ГГц.

Процессоры серии Intel Core U Series 1, ориентированные на «тонкие и легкие» устройства. Для тонких и автономных ноутбуков Intel презентовала новые процессоры серии Core U. Это чипы с меньшим энергопотреблением, предназначенные для более легких устройств, которые потребляют меньше энергии, но при этом обладают довольно приличными возможностями.

Имеется поддержка Wi-Fi 6E, а также 12 линий PCIe Gen 3 и поддержка четырех портов Thunderbolt 4. Топовым среди них стал Intel Core 7 150U с 10 ядрами (2 P-ядра и 8 E-ядер), работающий на частоте до 5,4 ГГц. У Core 5 120U столько ядер, но с меньшей частотой, а вот у Core 3 100U всего 6 ядер с частотой до 4,7 ГГц.

Ожидается, что устройства с этими процессорами поступят в продажу в первом квартале 2024 года, а подробности вскоре поступят от партнеров Intel.

Процессоры Intel Core для обычных ПК 14-го поколения

В общей сложности было представлено 18 новых процессоров в различных ценовых диапазонах. Все они основаны на Raptor Lake Refresh. Эти процессоры имеют небольшой прирост производительности, а также поддержку Wi-Fi 7 и встроенную поддержку USB 3.2.