Ученым удалось разгадать один из самых сложных в мире шифров

Загадочные послания, которые были найдены в кармане старинного платья, удалось расшифровать. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, передает Smithsonian Magazine.

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Десять лет назад археолог и коллекционер антикварной одежды Сара Риверс Кофилд обнаружила два смятых листка бумаги в потайном кармане платья середины 1880-х годов. Она приобрела его в одном из антикварных магазинов. На листках она заметила текст – это предложения из случайных слов. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) позднее назвало слова одним из 50 самых неразрешимых кодов во всем мире. Около 10 лет никто не мог разгадать, что означает зашифрованное.

Аналитик Уэйн Чан, который увлекается взломом кодов, догадался, что речь в данном случае идет о телеграфном коде XIX века. Он использовался Корпусом связи армии США. В конце 1800-х годов он служил национальной метеорологической службой.

По словам Чана, набор слов на листках — название метеостанции, давление, температура и так далее. Точная дата из кода — 27 мая 1888 года, следует из данных Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований.

Отмечается, что благодаря кодировке можно было существенно уменьшить расходы на рассылку. Каждое слово стоило несколько долларов, а шифр позволял одним словом передавать сразу несколько климатических показателей.