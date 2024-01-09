В новой HarmonyOS Huawei разорвет связь с Google

18 января китайский технологический гигант Huawei представит революционную версию своей мобильной операционной системы HarmonyOS.

Новая ОС предположительно будет называться HarmonyOS NEXT, а смартфоны, работающие под управлением этой системы, не смогут запускать файлы в формате APK, то есть, все существующие сегодня приложения для Android. Именно в APK-формате Android-устройства получают и устанавливают приложения из Google Play и других магазинов.

Видео дня

Это означает, что впервые за все время существования Huawei, на смартфоны этой компании нельзя будет установить Android-приложение. Huawei пошла на этот, на первый взгляд, экстравагантный шаг для того чтобы полностью контролировать разработку своей мобильной операционной системы HarmonyOS.

Начиная с 2019 года Huawei находится под санкциями США. В том же году Google отключила ее от своих мобильных сервисов (Google Mobile Services - GMS), что помимо множества проблем средней тяжести лишило смартфоны Huawei главного - доступа к магазину приложений Google Play. По мнению многих экспертов, это должно было стать началом конца подразделения Huawei выпускающего смартфоны и планшеты. Однако, компания предприняла титанические усилия чтобы сохранить свой смартфонный бизнес. Вместо GMS были написаны Huawei Mobile Services (HMS), создана мобильная операционная система HarmonyOS и получил серьезное развитие магазин приложений AppGallery. B эти меры дали результат.

По словам главы потребительского подразделения Huawei, Ричарда Ю, под управлением HarmonyOS в августе 2023 года работало на более чем 700 миллионов устройств, а сообщество разработчиков приложений состояло более чем из 2,2 миллиона человек.

Однако есть нюанс. В текущей версии HarmonyOS используется код из Android Open Source Project (AOSP) и несмотря на то, что AOSP не контролируется напрямую Google, зависимость от Google, любой компании выпускающей смартфоны на AOSP, сохраняется.

Выход HarmonyOS NEXT показывает, что китайский технологический гигант хочет полностью разорвать связь с Google. В будущем у HarmonyOS будет не только своя микроядерная архитектура, но и свои инструменты разработки приложений, программные библиотеки, драйвера, свой формат приложений и своя экосистема устройств. Будет экосистема Huawei такой же закрытой, как Apple или китайская компания сделает ее открытой для других производителей, как Android, и захотят ли другие производители мобильных устройств использовать HarmonyOS покажет будущее.

Для большинства пользователей важно знать, что новые смартфоны Huawei под управлением HarmonyOS NEXT по умолчанию не будут работать с хорошо знакомыми всем приложениями для Android. Однако, волноваться в 2024 году российским пользователям не стоит. После 18 января HarmonyOS NEXT будет доступна только разработчикам софта. Это стандартная практика, для того чтобы к моменту выхода устройств на новой ОС уже существовало определенное количество популярных приложения.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, сегодня HarmonyOS NEXT это больше внутрикитайская история, где Huawei чувствует себя уверенно, где есть свой огромный рынок и где западные приложения, по сути, не нужны.

"Процесс полного ухода Huawei от программного кода Android и Google займет несколько лет", - считает аналитик.

Слова, Муртазина подтверждают и данные исследовательской компании TechInsights. По их словам, китайский финансовый технологический гигант Ant Group, связанный с Alibaba Group Holding, уже приступил к созданию новой версии своего мобильного платежного приложения Alipay на базе HarmonyOS NEXT, а Alibaba разрабатывает для этого обновленную версию DingTalk, своего приложения для совместной работы на рабочем месте. Также ведущие китайские интернет-компании, такие как JD.com, NetEase и Meituan, начали нанимать разработчиков для создания собственных приложений на HarmonyOS.

Однако несмотря на богатый китайских рынок амбиции Huawei выходят за рамки КНР, и очевидно, что со временем смартфон без поддержки Android-приложений появятся на рынках других стран, включая Россию.