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Rocket Lab произведет спутники для Пентагона

Американская компания Rocket Lab произведет 18 спутников для Пентагона. Об этом сообщает SpaceNews.

Rocket Lab произведет спутники для Пентагона
© Lenta.ru

Сумма соответствующего контракта составляет 515 миллионов долларов. Космические аппараты станут частью создаваемой низкоорбитальной группировки Минобороны США. Запуск спутников должен состояться в середине 2027 года.

По конструкции космические аппараты для Пентагона будут напоминать изделия, разрабатываемые Rocket Lab для коммуникационной компании Globalstar.

В декабре 2023 года компания Rocket Lab возобновила пуски сверхлегкой ракеты Electron после случившейся в сентябре аварии.

В октябре ведущий системный инженер межпланетных миссий Rocket Lab Кристоф Мэнди заявил, что 315-килограммовая автоматическая станция Venus Life Finder должна стартовать с Земли к Венере на ракете Electron в декабре следующего года.

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