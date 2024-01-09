Rocket Lab произведет спутники для Пентагона

Американская компания Rocket Lab произведет 18 спутников для Пентагона. Об этом сообщает SpaceNews.

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Сумма соответствующего контракта составляет 515 миллионов долларов. Космические аппараты станут частью создаваемой низкоорбитальной группировки Минобороны США. Запуск спутников должен состояться в середине 2027 года.

По конструкции космические аппараты для Пентагона будут напоминать изделия, разрабатываемые Rocket Lab для коммуникационной компании Globalstar.

В декабре 2023 года компания Rocket Lab возобновила пуски сверхлегкой ракеты Electron после случившейся в сентябре аварии.